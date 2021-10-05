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Son dakika haber | Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

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Son dakika haber | Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 03 ZA 978 plakalı düzensiz göçmenleri taşıyan Ford marka otomobille 73 AAL 311 plakalı Dacia marka cip çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre cipte bulunan Türk vatandaşı R.İ. hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9'u düzensiz göçmen 13 yaralı tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç/İHA)

Son dakika haber | Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Son dakika haber | Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Son dakika haber | Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Son dakika haber | Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Son dakika haber | Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı - Haberler
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