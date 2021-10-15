Düzce Üniversitesi, kadın çiftçilerle buluştu

Düzce Üniversitesi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü öncülüğünde, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kapsamında kadın çiftçilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, düzenlenen etkinlikte tarım ve gıda konusunun gelecek yıllarda daha da önem kazanacağını belirtti. Kadınların tarımsal üretimdeki önemine vurgu yapan Prof. Dr. Şahin, katılımcıların 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Kadın çiftçilerin bölgede yaptıkları üretim çalışmaları ve Düzce Üniversitesi'nin üreticilerle birlikte yapabileceği ortak projeler hakkında katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunan Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma programından yola çıkarak kadın çiftçilere her zaman destek olduğunu sözlerine ekledi.

Katılımcılar ise ürettikleri bitkileri ve ürünleri tanıtarak gelecek planlarını paylaştı. Kendilerine yönelik yapılan etkinlikten dolayı duydukları memnuniyetleri dile getiren kadın çiftçiler, etkinliği düzenleyen Düzce Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti.

Program sonunda, Düzce Üniversitesi'nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Doç. Dr. Pınar Göç Rasgele ve Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakır tarafından, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla katılımcılara hediyeleri takdim edildi. - DÜZCE

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