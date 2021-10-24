DÜNYA PRÖMİYERİNİ ESKİŞEHİR'DE YAPTI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bu haftaki konserinde, Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı ve Solist Selva Erdener'i sahnede ağırladı.

Her hafta birbirinden önemli konuk solist ve şefleri sanatseverlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu hafta İbrahim Yazıcı ve Selva Erdener ile Eskişehirliler ile bir araya getirdi. Şef İbrahim Yazıcı, "Tema ve Varyasyonlar" isimli yeni eseri olan dünya prömiyerini Eskişehir'de yaptı. İlk kez Eskişehirli sanatseverlerin duyduğu eser, dinleyicilerden tam not aldı. Konserde Franz Schubert'in "Bitmemiş Senfoni" eseri de seslendirildi. Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı ve Soprano Selva Erdener'e konser sonrasında plaketlerini takdim eden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Arslan, dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattıkları için sanatçılara teşekkür etti.

Senfoni Orkestrası, gelecek hafta programında ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Türküler, Marşlar, Aryalar Konseri ile dinleyiciler ile buluşacak.

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