Dünya Kupası'nda ikili averaj var mı? Genel averaj mı var? 3 takım aynı puanda olursa hangi averaj geçerli olacak? Üçlü averaj olur mu?

Dünya Kupası'nda ikili averaj var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünya Kupası'nda gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar doğrudan bir üst tura çıkacaklar. Peki, aynı puana sahip 2 veya 3 takım olursa hangi averaja bakılacak? Genel averaj mı var yoksa ikili averaj sistemi mi geçerlidir? Detaylar haberimizde...

AVERAJ NEDİR?

Averaj, aralarında puan eşitliği bulunan takımların birbirlerine göre üstünlüğünü belirlemek için attıkları ve yedikleri gollerin farkına dayalı kuraldır. Averaj sadece lig maçlarında değil, kupa maçlarında da uygulanmaktadır. Averaj sadece futbol da değil Eskrim ve birçok spor dalında kullanılır.

Eskrimde averaj bir maçta yaptığı ve yediği tuşların farkıdır. Bir oyuncu maça 5-4 yenilmişse oyuncunun averajı -1'dir ama aynı maçta yenen sporcunun averajı 1'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

DÜNYA KUPASI İKİLİ AVERAJ MI VAR?

Dünya Kupası grup eleme maçlarında yani play-off maçlarında ikili averaj sistemi yoktur. 2. olan takımı belirlerken ilk önce averajı daha çok olana bakılır. Eğer averajlar aynı ise, o zaman daha fazla gol atan ikinci olur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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