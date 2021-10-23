Dünya Hali filmi nerede çekildi? Dünya Hali oyuncuları kim? Dünya Hali konusu nedir?
Yönetmen koltuğunda Ömer Can'ın oturduğu "Dünya Hali" filminin başrolünü Murat Dalkılıç ve Melis Sezen üstleniyor. Peki, Dünya Hali filmi nerede çekildi? Dünya Hali oyuncuları kim? Dünya Hali konusu nedir?
Dünya Hali filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünya Hali, platonik aşkının kalbini çalmaya çalışan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. İTÜ Makine bölümü mezunu olan Serdar, geçimini animatörlük yaparak sağlamaktadır. İçine kapanık biri olan Serdar uzun süredir Gizem adındaki genç bir kadından hoşlanmaktadır. Dünya Hali oyuncuları kim? Dünya Hali konusu nedir?
Dünya Hali, platonik âşık olduğu kadının kalbini çalmaya çalışan genç bir adamın hikâyesini anlatıyor. Ömer Can'ın yönetmenliğini yaptığı Dünya Hali filmi 2018'de vizyona girmiştir.
Filmde animatörlük yaparak geçimini sağlayan içine kapanık Serdar, Gizem isimli genç kadını platonik olarak sevmektedir. Serdar, Gizem ile tanışmaya bir türlü cesaret edememektedir fakat bir gün ev arkadaşları Masal ve Batu ile girdiği iddiayı kaybettiği için Gizem'le tanışmak zorunda kalmıştır.
Murat Dalkılıç
Rolü : Serdar
Melis Sezen
Rolü : Gizem
Eren Hacısalihoğlu
Rolü : Batu
Serenay Aktaş
Rolü : Masal
Demet Gül
Rolü : Türkan
Gökay Müftüoğlu
Rolü : Arda
Birsen Dürülü
Rolü : Gülsüm
Sadık Gürbüz
Rolü : Yasar
Ayla - Pınar Şenol
Halime - Özlem Çakar
Canberk - Levent Çimen
Figen - Tuba Karabey
Dünya Hali filmi, İstanbul'da çekiliyor.