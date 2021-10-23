Dünya Hali filmi nerede çekildi? Dünya Hali oyuncuları kim? Dünya Hali konusu nedir?

Dünya Hali filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünya Hali, platonik aşkının kalbini çalmaya çalışan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. İTÜ Makine bölümü mezunu olan Serdar, geçimini animatörlük yaparak sağlamaktadır. İçine kapanık biri olan Serdar uzun süredir Gizem adındaki genç bir kadından hoşlanmaktadır. Dünya Hali oyuncuları kim? Dünya Hali konusu nedir?

DÜNYA HALİ KONUSU

Dünya Hali, platonik âşık olduğu kadının kalbini çalmaya çalışan genç bir adamın hikâyesini anlatıyor. Ömer Can'ın yönetmenliğini yaptığı Dünya Hali filmi 2018'de vizyona girmiştir.

Filmde animatörlük yaparak geçimini sağlayan içine kapanık Serdar, Gizem isimli genç kadını platonik olarak sevmektedir. Serdar, Gizem ile tanışmaya bir türlü cesaret edememektedir fakat bir gün ev arkadaşları Masal ve Batu ile girdiği iddiayı kaybettiği için Gizem'le tanışmak zorunda kalmıştır.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI

Murat Dalkılıç

Rolü : Serdar

Melis Sezen

Rolü : Gizem

Eren Hacısalihoğlu

Rolü : Batu

Serenay Aktaş

Rolü : Masal

Demet Gül

Rolü : Türkan

Gökay Müftüoğlu

Rolü : Arda

Birsen Dürülü

Rolü : Gülsüm

Sadık Gürbüz

Rolü : Yasar

Ayla - Pınar Şenol

Halime - Özlem Çakar

Canberk - Levent Çimen

Figen - Tuba Karabey

DÜNYA HALİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünya Hali filmi, İstanbul'da çekiliyor.

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