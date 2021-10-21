Duman isimli sokak köpeğini döven sanık hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de geçen Ağustos ayında tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle Duman isimli sokak köpeğini sopayla döven Hasan Kılıç (58) ilk kez hakim karşısına çıkarak kendisinin de hayvansever ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme Kılıç hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Kılıç ve müştekiler Miray Ebru Yıldırım ile Belma Uzun katıldı.

'ÖLDÜRMEK İSTERCESİNE KÖPEĞİ YARALAMIŞTIR'

Müşteki Belma Uzun emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Benim 4 yıldır beslediğim Ferhatpaşa'da yaşayan sokak köpeği, uysal ve ısırması olmayan bir köpektir. Video kayıtlarında da hayvanın kendisini savunamadığı görülmektedir. Sanık iki bina arasında köpeği sıkıştırarak kafasına vurmak suretiyle öldürmek istercesine köpeği yaralamıştır. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

'BEN DE HAYVANSEVERİM'

ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

İDDİANAMEDEN

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