Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor Düğün arabalarının önüne atlayan çocuklar para vermeyenlerin arabalarına vurarak zarar veriyorlar Bursa'da düğün arabalarının önünü kesen genç çete, para vermeyen düğün arabalarına vurarak zarar veriyor.

BURSA (İHA) - Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Düğün arabalarının önüne atlayan çocuklar para vermeyenlerin arabalarına vurarak zarar veriyorlar

BURSA - Bursa'da düğün arabalarının önünü kesen genç çete, para vermeyen düğün arabalarına vurarak zarar veriyor.

Düğün konvoylarında düğün arabalarının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor. Önünü kestikleri düğün arabaları bazıları para veriyor bazıları ise vermiyor. Para veren düğün arabalarının önünden çekiliyorlar ama vermeyenden ise önünden çekilmedikleri gibi arabaya da vurarak zarar veriyorlar. evlenen çift ise bu anları düğün arabasının içinden kayıt altına aldılar.

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor
İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Son Dakika Haberleri
En rahat iş günü! Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı

En rahat iş günü! Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin İbrahim Tatlıses Mustafa Keser
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Belözoğlu Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:54:32. #1.12#