DUBLAJ SANATÇISINDAN SESİNİ İZİNSİZ KULLANAN FİRMAYA SUÇ DUYURUSU

Dublaj Sanatçısı Barış Karaoğlan, özel bir firma için bir kereliğine gösterimi yapılmak üzere çekilmiş reklam filmi için yaptığı seslendirmenin kendisinden izin alınmadan farklı mecralarda yayınlandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Barış Karaoğlan, özel firma yetkilisi hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca manevi ve mali haklarını ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç Duyurusu dilekçesinde, Bir kereye mahsus bayi toplantısında gösterimi yapılmak üzere 4 dakika 12 saniyelik bir reklam filmi için seslendirme yapmıştır. Ancak bu okumanın çoğaltılarak başka mecralarda kullanılacağıyla ilgili herhangi bir anlaşma yapılmamış, herhangi bir sözleşme de yapılmamıştır. Müvekkilin okuma sesi, birçok farklı mecrada yayınlanmıştır. Müvekkilin teliften doğan maddi haklarına 2018 yılından bu yana kötü niyetli olarak tecavüz sürmektedir denildi.

TESPİT DAVASI DA AÇTIK

Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Barış Karaoğlan, uzun yıllardır dublaj sanatçısı olarak çalıştığını söyledi. Karaoğlan, Sesimi bugüne kadar televizyonlardan, radyolardan ya da birçok dijital yerlerden duymama olasılığınız yok diyebilirim rahatlıkla. Eskiden beri seslendirme yapmış biriyim, Türkiye'de faaliyet gösteren büyük çaplı bir firmaya demo olarak tanıtım ve reklam filmlerinin sesini okudum. Sonra fark ettim ki bu sesi anlaşmamamıza rağmen bir reklam filminde kullanmışlar. Bu sesin sonunda olan slogan gibi kullanılan kısmını, bir cümle olarak 250-250'den fazla videolarında kullanmışlar, bunu da dijital ortamda, sosyal medya platformlarında benim rızam olmadan yayınlamışlar. Yayınlamış bu firmayla bir tespit davası açarak bilirkişi marifetiyle bu videoların linklerinin kayıt altına alınmasını istedik. Çünkü yıllardır yayımlıyorlar, silinmesi olasılığını düşünerek tespit davası açtık dedi. Firma ile uzlaşamadıklarını, Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'nde dava açtıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını belirten Karaoğlan, Nasıl bir sanatçı şarkı söylediği zaman, onunla ilgili telif hakları söz konusu oluyorsa seslendirme konusunda da telif hakları vardır. Çünkü biz icracı sanatçı olarak geçiyoruz. Dolayısıyla haklarımızı alabilmek ve seslendirme sanatçısı arkadaşlarımız için emsal teşkil etsin diye böyle bir dava kurguladık. Davanın da sonuna kadar takipçisi olacağız, haklarımızı alabilmek için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.