Drift Şampiyonası'nın 2. Turunda Şampiyonluk Manço'ya geldi

KOCAELİ (Bültenler) - Pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılamayan Türkiye Drift Şampiyonası bu yıl kısıtlamalardan dolayı 3 farklı pistte 3 farklı yarış olarak planlandı. İlk ayakta teknik problemler yaşayan Doğukan Manço, İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleşen 2. yarışa aracını ve kendini daha iyi hazırlayarak girdi.

Araçlarını kendisinin yaptığını dile getiren Manço, en ince ayrıntı ile ilgilendi ve 2. yarışın galibi oldu. Bu sayede birlikte yarıştığı takım arkadaşları Çağlar Küçükdumlu ve Ahmet Parlatan ile olan team46 'da takımlar arasında genel sıralamada yükselişe geçti.

"Drift kariyerimde önemli bir dönemdeyim."

Yarış sonrası takım ve ekip arkadaşları ile kutlama yapan Doğukan Manço; "Şampiyonanın son yarışı çok hızlı bir parkur olan İzmir Ülküpark'ta gerçekleşecek.

Kısa bir kamp yapıp, yarışa hazırlanacağım. Drift kariyerimde önemli bir dönemdeyim. Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz. Sonrasında yurt dışı yarışlarına gideceğiz." diyerek takipçi ve destekçilerine teşekkürlerini iletti.

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