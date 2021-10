Dönerde kıyma olur mu? Yaprak döner ile kıyma döner farkı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te bugün döner yapılıyor. İşte döner hakkında merak edilenler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DÖNERDE KIYMA OLUR MU?

Yaprak döner tanımı da yine dönerle ilgili gördüğümüz önemli bir yanılgı olarak karşımıza çıkıyor. Tüketiciler çoğunlukla dönerin kesim tarzına göre düz ve yaprak şeklinde kesilen döneri yaprak döner diye tanımlamaktadır. Oysaki, yaprak döner dönerin hammaddesi ile ilgilidir. Yaprak döner içinde kıyma bulunmayan yalnızca yaprak şeklinde açılmış parça etlerin dizilmesiyle hazırlanan döner olup kesildiğinde kağıt gibi yaprak yapı çıkmamaktadır. Kıyma döner ise etin kıyma olması ve homojen yapısı nedeniyle kesildiği zaman kağıt gibi yaprak görüntü vermektedir. Yaprak döner en yüksek fiyatlı ve kaliteli bir ürün olmasına karşın dönerin kalitesi yaprak kıyma oranlamasından ziyade içindeki etin kalitesine bağlıdır. Kıyma döner ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kıyma içeriğinin hile ve katkı bileşenlerine daha açık olmasıdır. Ama yine de en kaliteli döneri tanımlamak gerekirse, But etinin üst kısmı olan beşli setten hazırlanan %100 yaprak etten oluşan dönerdir diyebiliriz. Dönerin yapısının daha güzel çıkması, daha yumuşak ve sulu olması için yine aynı etten %80 yaprak %20 kıyma oranına sahip olan lüks karışık döner de en iyi dönerlerden sayılabilir.

YAPRAK DÖNER KIYMA DÖNER FARKI NEDİR?

Et döner, üst üste binmiş olan kesilen et parçalarından oluşması sebebiyle engebeli olur. Ama kıyma düz ve sadedir. Et döner pahalı kıyma ise ucuzdur. Kıyma dönerde sakatat bolca bulunur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

