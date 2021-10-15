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Domuz sürüsüne çarptı aracı kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Domuz sürüsüne çarptı aracı kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde domuz sürüsüne arpan otomobil kullanılmaz hale geldi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde domuz sürüsüne arpan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Deliilyas-Paşaköy arasında bulunan Tükenmez mevkiinde meydana geldi. İsmail Tavşanoğlu yönetimindeki 38 VE 901 plakalı Hyundai marka otomobil Paşaköy istikametine hareket halindeyken bir anda önüne çıkan domuz sürüsüne çarptı. Meydana gelen kazada sürücü şans eseri yaralanmazken otomobil hurdaya döndü. Bir domuzda telef oldu. - SİVAS

Domuz sürüsüne çarptı aracı kullanılamaz hale geldi

Domuz sürüsüne çarptı aracı kullanılamaz hale geldi

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