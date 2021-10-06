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Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek rakımlı yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

RİZE (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek rakımlı yaylalar, Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Rize'nin yüksek kesimleri de gece yağan kar ile beyaza büründü. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası ile 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda kar kar kalınlığı, yer yer 25 santimetreyi buldu. Seyirlik manzara, yayladakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz
Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin - Son Dakika Haberleri
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