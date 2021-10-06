Doge Coin nedir? Doge Coin ne kadar? Doge Coin yükseliyor mu? Doge Coin ne kadar yükseldi? Canlı Doge Coin değeri!
Son günlerin en trend Coin'leri arasında yer alan Doge Coin nedir? Doge Coin ne kadar? Doge Coin yükseliyor mu? Doge Coin ne kadar yükseldi? İşte detaylar...
Kripto para piyasası son günlerde hareketli günler geçiriyor. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Doge Coin nedir? Doge Coin ne kadar? Doge Coin yükseliyor mu? Doge Coin ne kadar yükseldi? soruları kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Doge Coin nedir? Doge Coin ne kadar? Doge Coin yükseliyor mu? Doge Coin ne kadar yükseldi, detaylar haberimizde...
Dogecoin anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır.
Dogecoin bugünkü fiyatı ₺2,20 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺52.020.923.182 TRY. DOGE/ TRY fiyatlarımızı gerçek zamanlı olarak güncelliyoruz. Dogecoin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #8, piyasa değeri ₺289.364.981.691 TRY. Dolaşımdaki arz 131.583.358.259 DOGE coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.