Doge Coin nedir? Doge Coin ne kadar? Doge Coin yükseliyor mu? Doge Coin ne kadar yükseldi? Canlı Doge Coin değeri!

Kripto para piyasası son günlerde hareketli günler geçiriyor. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Doge Coin nedir? Doge Coin ne kadar? Doge Coin yükseliyor mu? Doge Coin ne kadar yükseldi? soruları kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Doge Coin nedir? Doge Coin ne kadar? Doge Coin yükseliyor mu? Doge Coin ne kadar yükseldi, detaylar haberimizde...

DOGE COİN NEDİR?

Dogecoin anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır.

smini ünlü bir internet karakterinden alan Dogecoin (DOGE) daha erişilebilir ve dost canlısı bir kripto para olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede Bitcoin'in karmaşıklığından kaçan kullanıcılara erişimini mümkün olacağı düşünülmüştür. Dogecoin (DOGE) piyasası açısından bakıldığında bu para birimi en aktif ve en büyük topluluklardan birine sahip olmasıyla bilinir. Özellikle bahşiş hizmeti için yaygın olarak kullanılan bu kripto para çeşitli projeleri finanse etmek amacıyla da tercih edilmektedir. Bahşiş amaçlı kullanım şeklinde kullanıcılar tanınması gerektiğine inandıkları katkılar ya da göndericiler için diğer kullanıcıya bahşiş vermektedir. Bunun etkili olduğu ifade edilmektedir. DOGE COİN NE KADAR?

Görsel: coinmarketcap



DOGE COİN YÜKSELİYOR MU? DOGE COİN NE KADAR YÜKSELDİ?

Dogecoin bugünkü fiyatı ₺2,20 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺52.020.923.182 TRY. DOGE/ TRY fiyatlarımızı gerçek zamanlı olarak güncelliyoruz. Dogecoin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #8, piyasa değeri ₺289.364.981.691 TRY. Dolaşımdaki arz 131.583.358.259 DOGE coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

