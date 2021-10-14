Doğanşehir'de trafik denetimi gerçekleştirildi

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde trafik ekipleri Okullar bölgesinde denetim yaptı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla ilçe merkezinde ve özellikle okulların yoğunlukta olduğu bölgelerde radarla hız denetimi yaptı.

Ekipler hız denetiminin yanında, durdurdukları araçların sürücülerinden trafik kurallarına uymalarını, hız limitlerini riayet etmelerini isteyerek, sürücülere hayırlı yolculuklar diledi.