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Doğanşehir'de trafik denetimi gerçekleştirildi

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Doğanşehir'de trafik denetimi gerçekleştirildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde trafik ekipleri okullar bölgesinde denetim yaptı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde trafik ekipleri Okullar bölgesinde denetim yaptı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla ilçe merkezinde ve özellikle okulların yoğunlukta olduğu bölgelerde radarla hız denetimi yaptı.

Ekipler hız denetiminin yanında, durdurdukları araçların sürücülerinden trafik kurallarına uymalarını, hız limitlerini riayet etmelerini isteyerek, sürücülere hayırlı yolculuklar diledi.

Doğanşehir'de trafik denetimi gerçekleştirildi

Doğanşehir'de trafik denetimi gerçekleştirildi

Doğanşehir'de trafik denetimi gerçekleştirildi

Doğanşehir'de trafik denetimi gerçekleştirildi

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri
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