Doğal Hayatı Koruma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Haberler
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Doğal Hayatı Koruma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Doğal Hayatı Koruma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) 1. Olağan Genel Kurulu'nda Nuh Mehmet Yakuter, genel başkanlığa seçildi.

Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) 1. Olağan Genel Kurulu'nda Nuh Mehmet Yakuter, genel başkanlığa seçildi.

Bir restoranda düzenlenen 1. Olağan Genel Kurul'da kurucu başkan Yakuter ve yönetimi, 3 yıllığına oy birliği ile göreve getirildi.

Yakuter, AA muhabirine, Türkiye'de 1974'te kurulan ve 2010 yılında feshedilen derneği bu yıl yeniden aktif hale getirdiklerini, 35 üye ile kuruluşunu gerçekleştirdikleri derneği bundan sonra Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Derneğin amacının habitatı, biyoçeşitliliği, regülasyon alanlarını, ormanları korumak olduğunu belirten Yakuter, biyoçeşitlilik konusunda hassas olduklarını vurguladı.

Özellikle Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan, 2020 yılında "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen ve göçmen kuşların uğrak noktası Sultan Sazlığı'nın dünyada 5 göç yolunun birisi olduğuna dikkati çeken Yakuter, "Ekolojik dengenin burada hassas olduğunu görüyoruz. Pandemi ortamında da yaşıyoruz, görüyoruz, doğada bir ekolojik bozukluk olduğu takdirde bu her yere sirayet ediyor. Örneğin kekliklerin, bıldırcınların yok edilmesi kene olayını ortaya çıkardı. Doğadaki ekolojik dengenin, sulak alanların, doğal alanların, dağların, ormanların korunması ve sürekli ağaç dikmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'deki endemik bitki türlerine de değinen Yakuter, "Türkiye'de endemik bitki türleri çok. Yaban yaşamı tehlike altında. Türkiye'de 401 tür yok olmak üzere. Özellikle Sultan Sazlığı'nda 350'ye yakın endemik tür, kuş türü yaşamakta. Bunların mutlaka korunması gerekiyor." dedi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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