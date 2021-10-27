DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Laçin'in yapılan sorgulamasında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı Haberi Kaydet