DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Laçin'in yapılan sorgulamasında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı

Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı
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