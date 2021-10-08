DKTT Öylece Durdun sözleri! Dolu Kadehi Ters Tut - Öylece Durdun şarkı sözleri nedir?
Alternatif müziğin önemli grupları arasında yer alan Dolu Kadehi Ters Tut yani DKTT, yeni parçası Öylece Durdun'u paylaştı. Sözü müziği Dolu Kadehi Ters Tut'a ait olan DKTT Öylece Durdun sözleri! Dolu Kadehi Ters Tut - Öylece Durdun şarkı sözleri nedir? İşte, Dolu Kadehi Ters Tut yeni şarkısına dair detaylar...
DKTT Öylece Durdun sözleri gündemin merak edilen konuları arasında yerini alıyor. Başarılı Müzisyen Dilan Balkay'ın da yer aldığı proje kısa sürede binlerce dinlemeye ulaştı. Dolu Kadehi Ters Tut - Öylece Durdun şarkı sözleri nedir? İşte, DKTT Öylece Durdun sözleri!
- Söz-Müzik : Dolu Kadehi Ters Tut
- Vokal : Uğurhan Özay
- Gitar & Bas Gitar : Mürsel Oğulcan Ava
- Trompet : Dilan Balkay
- Produced, Mixed & Mastered by : Mürsel Oğulcan Ava
DKTT ÖYLECE DURDUN ŞARKI SÖZLERİ
Yeterince tanıyamadım seni
Bulamadım nerede en derin yerin
Sen yeter ki gel. Dibinde beklerim
*
Dedim ama
Atlısıyla geldi sanki mahşerin
Gözleriyle vurdu kalbe hançeri
Esti, durdu. Oldu yangın yeri
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Yanar durur
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Şu kalbimi
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Kavrulur
Yanar durur içim
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Aşkı aldı kaptı gitti kalbimi
Kaldı en derinlerinde kor alevleri
Oysa tek sözü yeterdi, etmedi
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Bitmedi, içimdeki
Yangınım bi' türlü dinmedi
Sense karşımda ağır bi' taş gibi
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Kavrulur
Yanar durur
Söndürün
Şu kalbimi
*
Kavrulur
Yanar durur içim
Söndürün
*
Kavrulur
Yanar durur
Söndürün
Şu kalbimi
*
Kavrulur
Yanar durur içim
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