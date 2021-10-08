DKTT Öylece Durdun sözleri! Dolu Kadehi Ters Tut - Öylece Durdun şarkı sözleri nedir? - Haberler
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DKTT Öylece Durdun sözleri! Dolu Kadehi Ters Tut - Öylece Durdun şarkı sözleri nedir?

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DKTT Öylece Durdun sözleri! Dolu Kadehi Ters Tut - Öylece Durdun şarkı sözleri nedir?

Alternatif müziğin önemli grupları arasında yer alan Dolu Kadehi Ters Tut yani DKTT, yeni parçası Öylece Durdun'u paylaştı. Sözü müziği Dolu Kadehi Ters Tut'a ait olan DKTT Öylece Durdun sözleri! Dolu Kadehi Ters Tut - Öylece Durdun şarkı sözleri nedir? İşte, Dolu Kadehi Ters Tut yeni şarkısına dair detaylar...

DKTT Öylece Durdun sözleri gündemin merak edilen konuları arasında yerini alıyor. Başarılı Müzisyen Dilan Balkay'ın da yer aldığı proje kısa sürede binlerce dinlemeye ulaştı. Dolu Kadehi Ters Tut - Öylece Durdun şarkı sözleri nedir? İşte, DKTT Öylece Durdun sözleri!

  • Söz-Müzik : Dolu Kadehi Ters Tut
  • Vokal : Uğurhan Özay
  • Gitar & Bas Gitar : Mürsel Oğulcan Ava
  • Trompet : Dilan Balkay
  • Produced, Mixed & Mastered by : Mürsel Oğulcan Ava

DKTT ÖYLECE DURDUN ŞARKI SÖZLERİ

Yeterince tanıyamadım seni

Bulamadım nerede en derin yerin

Sen yeter ki gel. Dibinde beklerim

*

Dedim ama

Atlısıyla geldi sanki mahşerin

Gözleriyle vurdu kalbe hançeri

Esti, durdu. Oldu yangın yeri

*

Kavrulur Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yanar durur

Söndürün

Şu kalbimi

*

Kavrulur

Yanar durur içim

Söndürün

*

Aşkı aldı kaptı gitti kalbimi

Kaldı en derinlerinde kor alevleri

Oysa tek sözü yeterdi, etmedi

*

Bitmedi, içimdeki

Yangınım bi' türlü dinmedi

Sense karşımda ağır bi' taş gibi

Öylece durdun Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

*

Kavrulur

Yanar durur

Söndürün

Şu kalbimi

*

Kavrulur

Yanar durur içim

Söndürün

*

Kavrulur

Yanar durur

Söndürün

Şu kalbimi

*

Kavrulur

Yanar durur içim

Söndürün

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