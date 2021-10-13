'Dizilerimiz sayesinde Türkçe öğrenme isteği dünyanın her yerinde katlanarak devam ediyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Dizilerimiz sayesinde Türkçe öğrenme isteği dünyanın her yerinde katlanarak devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, şu anda dünyada en çok öğrenmek istenilen diller arasında Türkçe'nin beşinci sırada yer aldığını belirterek "Yerli dizilerimiz sayesinde Türkçe öğrenme isteği dünyanın her yerinde katlanarak devam ediyor" dedi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, şu anda dünyada en çok öğrenmek istenilen diller arasında Türkçe'nin beşinci sırada yer aldığını belirterek "Yerli dizilerimiz sayesinde Türkçe öğrenme isteği dünyanın her yerinde katlanarak devam ediyor" dedi.

Avrasya Üniversitesinde "Dünya Dili Türkçe" adlı konferans gerçekleşti. Avrasya Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünün organize ettiği konferansa Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmacı olarak katıldı. Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşen programa üniversitenin Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Prof. Dr. Yavuz Özoran, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmasında "Dünyanın her yerinde Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitümüz sayesinde şu anda dünyada en çok öğrenmek istenilen diller arasında Türkçe beşinci sırada yer alıyor. Balkanlar başta olmak üzere, Orta Asya ülkeleri, son yıllarda Brezilya ve diğer Güney Amerika ülkelerinde Türkçe öğrenmek isteyen çok insan var, Afrika'nın neredeyse her yerinde Türkçe öğretiliyor ve bunda yerli dizilerimizin önemi çok büyük. Dünyada dizi film ihracında ikinci sıradayız, Amerikan filmleri birinci sırada, Türk filmleri ikinci sırada. Bu durum Türkçe öğrenme isteğinin dünyanın her tarafında hızla artmasına sebep oldu. Bu diziler sayesinde Orta Asya'nın Türkleri de Türkiye Türkçesi öğrenmiş oluyor" dedi.

Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmasında, Türkçenin yaşayan diller arasındaki en köklü dillerden biri olduğunu, bugünkü konuşur sayısı açısından da üst sıralarda yer aldığını ifade etti. Gülsevin, Türkçenin hem konuşma dili, hem yazı dili, hem devlet dili, hem de eğitim dili olarak kullanıldığını, bu bakımdan ayrıcalıklı bir statüsü olduğunu vurguladı. Türkçenin günümüzde konuşulduğu coğrafya hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Gülsevin, Dünya dillerine geçen Türkçe kelimelerden örnekler sundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Çelik, Başkan Gülsevin'e plaket takdim etti.

-İHA-

Dizilerimiz sayesinde Türkçe öğrenme isteği dünyanın her yerinde katlanarak devam ediyor

Dizilerimiz sayesinde Türkçe öğrenme isteği dünyanın her yerinde katlanarak devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD Dışişleri Bakanlığı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Işıl Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Serdar Aziz Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Dizilerimiz sayesinde Türkçe öğrenme isteği dünyanın her yerinde katlanarak devam ediyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:26:51. #1.17#