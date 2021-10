Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, şu anda dünyada en çok öğrenmek istenilen diller arasında Türkçe'nin beşinci sırada yer aldığını belirterek "Yerli dizilerimiz sayesinde Türkçe öğrenme isteği dünyanın her yerinde katlanarak devam ediyor" dedi.

Avrasya Üniversitesinde "Dünya Dili Türkçe" adlı konferans gerçekleşti. Avrasya Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünün organize ettiği konferansa Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmacı olarak katıldı. Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşen programa üniversitenin Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Prof. Dr. Yavuz Özoran, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmasında "Dünyanın her yerinde Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitümüz sayesinde şu anda dünyada en çok öğrenmek istenilen diller arasında Türkçe beşinci sırada yer alıyor. Balkanlar başta olmak üzere, Orta Asya ülkeleri, son yıllarda Brezilya ve diğer Güney Amerika ülkelerinde Türkçe öğrenmek isteyen çok insan var, Afrika'nın neredeyse her yerinde Türkçe öğretiliyor ve bunda yerli dizilerimizin önemi çok büyük. Dünyada dizi film ihracında ikinci sıradayız, Amerikan filmleri birinci sırada, Türk filmleri ikinci sırada. Bu durum Türkçe öğrenme isteğinin dünyanın her tarafında hızla artmasına sebep oldu. Bu diziler sayesinde Orta Asya'nın Türkleri de Türkiye Türkçesi öğrenmiş oluyor" dedi.

Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmasında, Türkçenin yaşayan diller arasındaki en köklü dillerden biri olduğunu, bugünkü konuşur sayısı açısından da üst sıralarda yer aldığını ifade etti. Gülsevin, Türkçenin hem konuşma dili, hem yazı dili, hem devlet dili, hem de eğitim dili olarak kullanıldığını, bu bakımdan ayrıcalıklı bir statüsü olduğunu vurguladı. Türkçenin günümüzde konuşulduğu coğrafya hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Gülsevin, Dünya dillerine geçen Türkçe kelimelerden örnekler sundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Çelik, Başkan Gülsevin'e plaket takdim etti.

