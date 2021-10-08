Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı
AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ziya Gökalp Caddesi'nde sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen 3 kişiye çarptı.
Biri ağır 3 kişi yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı.
Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri