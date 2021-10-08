Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
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Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ziya Gökalp Caddesi'nde sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen 3 kişiye çarptı.

Biri ağır 3 kişi yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
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