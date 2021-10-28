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Diyarbakır'da KOM ekipleri yaptığı operasyonda 11 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da KOM ekipleri yaptığı operasyonda 11 kişi tutuklandı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 7'si cezaevinde 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılarak operasyon yapıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da KOM ekipleri yaptığı operasyonda 11 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 7'si cezaevinde 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı cezaevinde 11'i tutuklanırken 18 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yağma, 6136 silah kanununa muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarına ilişkin 7'si cezaevinde 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılarak operasyon yaptı.

Polis ekipleri tarafından birçok adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 7'si cezaevinde 29 kişi gözaltına alınırken, 6'sı cezevinde 11 şüpheli tutuklanmış, 13 şüpheli adli kontrol, 4 şüpheli savcılıktan ve 1 şüpheli ise KOM şube müdürlüğünden serbest bırakıldı.

Polis ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 1 adet Thomson marka uzun namlulu silah, 14 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 640 adet fişek, 17 adet şarjör, 3 bin 100 kök Hint keneviri bitkisi, 2 bin 200 gram Skunk bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diyarbakır'da KOM ekipleri yaptığı operasyonda 11 kişi tutuklandı

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