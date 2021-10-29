Diyarbakır'da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı - Haberler
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Diyarbakır'da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Yerel
Diyarbakır'da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı

Diyarbakır'da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir dönerci Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılına özel müşterilerine indirim yaptı.

Diyarbakır'da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir dönerci Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılına özel müşterilerine indirim yaptı. Döner salonuna gelen müşterilerine, iki döner alana bir döner bedava, bir döner alana ayran bedava şeklinde kampanya yaptı.

Cumhuriyetin 98. yılına özel vatandaşlara güzel bir jest yapmak için böyle bir kampanya yaptıklarını belirten Ahmet Aydın, "Bugünün özel olmasından ve Cumhuriyetimizin 98. yılına özel böyle bir kampanya başlattık. Kampanyamız, iki döner alana bir döner bedava, bir döner alana ayran bedava şeklinde. Bugünün anlam ve önemi için vatandaşlarımıza böyle bir jest yapmak istedik. Tüm vatandaşlarımızı döner salonumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı

Diyarbakır'da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı

Diyarbakır'da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı

Diyarbakır'da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Son Dakika Haberleri
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