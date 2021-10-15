Öğretmenlerinin cinsel istismarına uğradığını öne süren 15 öğrencinin ailesi savcılığa koştu - Haberler
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Öğretmenlerinin cinsel istismarına uğradığını öne süren 15 öğrencinin ailesi savcılığa koştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öğretmenlerinin cinsel istismarına uğradığını öne süren 15 öğrencinin ailesi savcılığa koştu

Diyarbakır'da 15 kız ve erkek öğrenci, öğretmenleri D.B.'nin cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu ailelerine anlattı. Ailelerin suç duyurusunun ardından D.B.'nin görev yeri değiştirildi, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

AİLELER SAVCILIĞA KOŞTU

Bunun üzerine bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin görev yeri de değiştirildi.

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Öğretmenlerinin cinsel istismarına uğradığını öne süren 15 öğrencinin ailesi savcılığa koştu - Haberler
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