Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerine ruhsat denetimi gerçekleştirdi - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerine ruhsat denetimi gerçekleştirdi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerine ruhsat denetimi gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinde ruhsat denetimi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinde ruhsat denetimi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için iş yerlerine yönelik ruhsat denetimlerine devam ediyor.

Sağlık işleri Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bu yılın başından itibaren Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde faaliyet gösteren 6 bin 358 iş yerinin açma ve çalışma ruhsatlarını denetledi.

Ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerlerine, durum tespit tutanağı tutarken eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanında bulunan iş yerlerine yönelik ruhsat denetimlerini sürdürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerine ruhsat denetimi gerçekleştirdi

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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