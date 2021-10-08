Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan ailelere destek

DİYARBAKIR (AA) - Hakkari'de çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önündeki oturma eylemine Diyarbakır anneleri destek verdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, "Diyarbakır, Şırnak, Hakkari anneleri evlatlarını HDP'den istiyor" yazılı pankart, döviz ve çocuklarının fotoğraflarını taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen ailelerin 18. haftasındaki eylemine Diyarbakır'dan gelen 17 aile de destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne ve babalar, HDP ve PKK'ya tepki göstererek çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi terör örgütünce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, yaptığı açıklamada, yüreği yanık anneler olarak çocuklarını HDP'den istediklerini söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için gösterdikleri kararlı duruş karşısında terör örgütünün kaybedeceğini, annelerin kazanacağını belirten Çiftçi şunları kaydetti:

"Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle olan herkese sesleniyoruz; bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Bizlerin sesini müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar ama hiçbir güç evlatlarımıza kavuşmamıza engel olamayacaktır."

"Bizim tek davamız var, PKK'yı bitirmek"

Diyarbakır'dan gelen Ayşegül Biçer de Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturarak evladına kavuştuğunu ve annelere destek için burada bulunduklarını ifade etti.

Çocukları için eylem yapan tüm annelere selam göndererek gönülden onlarla birlikte olduklarını dile getiren Biçer şunları söyledi:

"Elimizden geldiğince hepsine destek vermeye çalışıyoruz, şehir şehir geziyoruz. Bizim tek davamız var; PKK'yı bitirmek, siyasi kolu HDP'nin kapısına mührü vurmak. Çünkü yıllardır PKK, Kürtlere en büyük zulmü yapan, Mecliste kendi siyasi kolu olan HDP'nin zulmüne uğrayan Kürtler artık onlara baş kaldırmıştır. Başta sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Bakanımız Süleyman Soylu, tüm kolluk kuvvetlerimiz, Diyarbakır ve Hakkari emniyetine, Diyarbakır ve Hakkari valimize çok çok teşekkür ediyoruz. Biz aileler dimdik ayaktayız. PKK'yı anneler bitirecek. Ben evladımı söke söke aldım. Benim PKK'yla olan davam sonuna kadar da devam edecek."

Ailelerin eylemine Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İl Başkanı Şirin Adıyaman da destek verdi.