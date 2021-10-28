DİYARBAKIR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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DİYARBAKIR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'ta düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve 7. Kolordo Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kurum müdürleri ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

DİYARBAKIR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

DİYARBAKIR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

DİYARBAKIR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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