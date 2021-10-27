Diyanet İşleri Başkanlığı: "Alkollü içecek alımı söz konusu değildir"

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bazı medya organlarında yer alan Başkanlığın alkollü içeceklere harcama yaptığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığının alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddialarla ilgili olarak açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberler e konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir" denildi.

(İHA)

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