Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ve Çadlı mevkidaşı Zene ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ve Çadlı mevkidaşı Zene ile görüştü

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ve Çadlı mevkidaşı Zene ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ivanov'la görüştüğünü belirterek, "Bugünkü ilk konuğumuz Kuzey Makedonya eski Cumhurbaşkanı dostumuz Gjorge Ivanov oldu. Kuzey Makedonya'ya desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

Zene ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, "Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile Çad Devlet Başkanı'nın çarşamba günü ülkemize yapacağı ziyaretin hazırlıklarını ele aldık." paylaşımında bulundu.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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