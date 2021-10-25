Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TRT World Forum'da "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski...
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TRT World Forum kapsamında 19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski Sınamalar ve Yeni Gerçekler" başlıklı çevrimiçi panelde panelist olarak yer aldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Trt World Forum kapsamında 19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski Sınamalar ve Yeni Gerçekler" başlıklı çevrimiçi panelde panelist olarak yer aldı.
Forum'da yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB'nin sosyo-ekonomik, iç, dış ve güvenlik politikaları ile küresel rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaymakcı, üyelik koşullarını yerine getiren bir Türkiye'nin AB üyeliğinin, jeopolitik ve global bir AB için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.
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