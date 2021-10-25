Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TRT World Forum'da "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TRT World Forum'da "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski...

Habermetre - Haberler | Toplum
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TRT World Forum'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TRT World Forum kapsamında 19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski Sınamalar ve Yeni Gerçekler" başlıklı çevrimiçi panelde panelist olarak yer aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Trt World Forum kapsamında 19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski Sınamalar ve Yeni Gerçekler" başlıklı çevrimiçi panelde panelist olarak yer aldı.

Forum'da yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB'nin sosyo-ekonomik, iç, dış ve güvenlik politikaları ile küresel rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaymakcı, üyelik koşullarını yerine getiren bir Türkiye'nin AB üyeliğinin, jeopolitik ve global bir AB için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title