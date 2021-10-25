Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TRT World Forum'da "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Trt World Forum kapsamında 19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski Sınamalar ve Yeni Gerçekler" başlıklı çevrimiçi panelde panelist olarak yer aldı.

Forum'da yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB'nin sosyo-ekonomik, iç, dış ve güvenlik politikaları ile küresel rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaymakcı, üyelik koşullarını yerine getiren bir Türkiye'nin AB üyeliğinin, jeopolitik ve global bir AB için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

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