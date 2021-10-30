Discord, Xbox Game Pass üyeliği hediye ediyor

Discord Nitro kullanıcılarına 2 aylık ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate kodu hediye ediyor. Game Pass aracılığıyla sunulan yüksek kaliteli oyunlardan oluşan bir kütüphaneye ek olarak, Xbox Gold, belirli oyunlar için oyun içi avantajlar ve desteklenen herhangi bir üründe kataloğu keşfetmenizi sağlayacak bulut oyun hizmetleri gibi özelliklere erişebileceksiniz.

Xbox Game Pass Ultimate abonesi abonesiyseniz, bu promosyonun her iki yönde de geçerlidir. Kodu kullanarak Xbox Game Pass Ultimate aboneliğinizi 3 aya çıkarabilirsiniz.

DISCORD'DA XBOX GAME PASS KODU NASIL ALINIR?

Aylık 26,99 TL'ye veya yıllık 269,99 TL'ye Discord Nitro üyesi olduğunuz sürece, Xbox Game Pass kodunu Discord >Kullanıcı Ayarları >Hediye Envanteri'ne tıklayınız ve karşınıza çıkan hediye envanteri bölümünde Xbox Game Pass 2 aylık üyelik kodunuzu alabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

XBOX GAME PASS KODU NASIL KULLANILIR?

Discord Nitro'nun hediye verdiği Xbox Game Pass Ultimate kodunu kullanabilmeniz için redeem.microsoft.com adresine gitmeniz gerek.

Microsoft hesabınıza giriş yapın

Hediye envanterinde verilen (veya e-posta ile gönderilen) 25 karakterli kodu girin ve sonraki butonuna tıklayın

Bir ödeme yöntemi seç veya ödeme bilgilerinizi girin

Onayla butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaya hazır olduğunu ve bilgilerin doğruluğunu onaylayın

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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