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Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor Anadolu'nun eşsiz güzelliklerinden Sivas Dipsiz Gölü ve şelalesi sonbahar güzelliği ile görenleri mest ediyor Anadolu'nun eşsiz güzelliklerinden Sivas Dipsiz Gölü ve şelalesi sonbahar güzelliği ile görenleri mest ediyor.

DOĞANŞAR, SİVAS (İHA) - Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor

Anadolu'nun eşsiz güzelliklerinden Sivas Dipsiz Gölü ve şelalesi sonbahar güzelliği ile görenleri mest ediyor

SİVAS - Anadolu'nun eşsiz güzelliklerinden Sivas Dipsiz Gölü ve şelalesi sonbahar güzelliği ile görenleri mest ediyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz göl ve şelalesi sonbaharın gelmesi ve çevresindeki ağaç yapraklarının kurumaya başlaması ile renk cümbüşüne dönüştü. Doğaseverlerin uğrak yeri olan doğal güzellik, sonbahar güzelliği ile de ziyaretçilerini mest ediyor. Kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan ve 30 metre yükseklikten dökülen şelale ve dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile doğa fotoğrafçılarına da bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Dipsiz göl ve şelalesinin ziyaretçileri, hazan sessizliğinde ve doyulmaz güzellik içerisinde huzur depoladıklarını belirtip, "Dipsiz göl ve şelalesi bahar ayında olduğu kadar sonbaharda da ayrı bir güzelliğe sahip. Sivas bozkır olarak bilinse de Karadeniz ormanlarını aratmayacak kadar güz yerlerimiz var. Denizimiz yok ama yakında bir Pusat Barajımız var. Ülkemizin her yanından doğa severleri ilçemize bekliyoruz" dedi.

Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor

Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor

Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor

Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor
İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri
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