Dijital çağın kadın girişimcilerine ilham verecek buluşma

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı özel oturumunda teknoloji alanında kadın girişimciliğinin cesaretlendirilmesi ve teknolojinin kadın girişimciliği ile kız çocuklarının gelişimine olan kaldıraç etkisi konuşulacak.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 11 Ekim'de UNICEF, UNFPA ve UN Women Türkiye Ofisleri ile Aydın Doğan Vakfı iş birliğinde 7. kez gerçekleştirilecek. Konferansa, Nasdaq borsasında işlem gören ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, dünya teknoloji borsası Nasdaq'ın ilk kadın başkanı ve CEO'su Adena Friedman ve UNICEF Genel Başkanı Henrietta Fore katılarak deneyimlerini paylaşacaklar.

KONFERANSIN BU YILKİ TEMASI 'DİJİTAL ÇAĞDA KIZ ÇOCUKLARININ LİDERLİĞİ

Gazeteci Afşin Yurdakul moderatörlüğünde gerçekleştirilecek özel oturum, kız çocukları ve genç kadınların ekonomik ve sosyal hayatta fırsat eşitliğine sahip olmaları için yıllardır önemli inisiyatiflere imza atan sivil toplum ve iş yaşamında çok başarılı 3 kadın lideri bir araya getirecek.

UNICEF Genel Başkanı Henrietta Fore, Nasdaq Başkanı & CEO'su Adena Friedman ile Aydın Doğan Vakfı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan'ın katılacağı oturumun ana hedefi, dijital çağda geleceğin kadın liderlerine ilham vermek ve dünyada kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak adına daha kapsayıcı bir anlayışın nasıl hakim olacağı hakkında ipuçlarını sunmak.

Nasdaq Başkanı ve CEO'su Adena Friedman, 1 Temmuz'da Hepsiburada'nın Nasdaq'ta halka arz töreninde yaptığı konuşmada, Nasdaq'ta halka arz edilen ilk ve tek Türk şirketinin kurucusunun bir kadın girişimci olmasının Türkiye'de ve dünyada birçok kız çocuğuna ve kadın girişimciye ilham vereceğine inandığını vurgulamıştı. Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan'ı "Türkiye'de önde gelen bir e-Ticaret platformu oluşturmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici" ifadeleriyle kutlayan Friedman, 2020 yılı sonu itibarıyla Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin yüzde 20'sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olmasının etkileyici bir başarı olduğunun altını çizmişti.

GENÇLER VE PAYDAŞLAR HEM YÜZ YÜZE HEM ÇEVRİMİÇİ BULUŞACAK

UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı iş birliğiyle 2015 yılından bu yana düzenlenen ve kız çocuklarının tüm potansiyellerine ulaşmalarının önündeki engellere dikkat çekmeyi amaçlayan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze ve çevrimiçi karma şekilde gerçekleşecek ve Youtube'dan canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 16.00'da başlayacak ve 18.30'a kadar sürecek. Konferansta genç temsilcilerin, ünlü isimlerin ve uzmanların yer alacağı paneller, gençler tarafından hazırlanan gençlik bildirisi, bölgeden tanınmış isimlerin ve uzmanların ve mesajlarını içeren videolar yer alacak. İlk panelde "Dijital Çağda Kız Çocuklarının Güçlenmesi: Fırsatlar ve Zorluklar" ele alınacak, ikinci panelde ise "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmeye yönelik Dijital Alan ve Beceriler" konusu derinlemesine irdelenecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri