DGS 2022 sınav ve başvuru tarihleri şimdiden merak konusu oldu. ÖSYM tarafından her yıl belirlenen sınav takvimine göre 2 yıllık ön lisans eğitiminden 4 yıllık lisans eğitimine dikey geçiş yapmak isteyen adaylar DGS 2022 sınav tarihini araştırıyor. Peki, 2022 DGS sınav tarihi belli oldu mu? 2022 DGS başvuru tarihleri ne? DGS 2022 ne zaman? 2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS 2022 sınavı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

DGS 2022 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için tarih belli olmadı. Sınav bu yıl 11 Temmuz'da yapılmış, başvuruları ise 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

DGS'nin 2022 etabı için de benzer tarihlerde bir takvim oluşabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DGS'DE KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

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