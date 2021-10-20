DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 6 KİŞİ YARALANDI, SÜRÜCÜ ARKA CAMI KIRIP KAÇTI - Haberler
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DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 6 KİŞİ YARALANDI, SÜRÜCÜ ARKA CAMI KIRIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, kaza yerinden kaçtı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AEH 177 plakalı minibüs, Mustafa Kılıç yönetimindeki 34 ZH 8369 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bu sırada minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 6 KİŞİ YARALANDI, SÜRÜCÜ ARKA CAMI KIRIP KAÇTI

DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 6 KİŞİ YARALANDI, SÜRÜCÜ ARKA CAMI KIRIP KAÇTI

DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 6 KİŞİ YARALANDI, SÜRÜCÜ ARKA CAMI KIRIP KAÇTI

DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 6 KİŞİ YARALANDI, SÜRÜCÜ ARKA CAMI KIRIP KAÇTI
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