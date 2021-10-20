Develi Adana bağlantı yolunda sona gelindi

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Develi Belediyesi'nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü Güney Torosların Akdeniz'e geçit verdiği ender yollardan birisi olan 13 kilometrelik Gürümze yolunun soğuk asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Develi-Kozan arasında kestirme olarak kullanılan yolun kış yağışlarından önce kullanılır hale getirildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Kırsal mahallelerimizde hemşehrilerimizin ihtiyacı olan çalışmalarımızda her daim bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bu projemizde de vermiş olduğu ekip ve ekipman desteğinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ