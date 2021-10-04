Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar kurtardı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dere yatağına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı.

YAĞLIDERE, GİRESUN (İHA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dere yatağına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı.

İlçenin Üçtepe Beldesi'nde dere yatağında bir köpek mahsur kaldı. Köpek sesini duyan vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Dere yatağındaki köpeğin sesini duyan hayvansever bir vatandaş önce halatla dere yatağına indi. Daha sonra mahsur kalan köpek belinden bağlanarak yukarı çekildi. Islanan köpek birkaç dakika silkelendikten sonra kendini kurtaran vatandaşın etrafında dolaşarak adeta minnettarlığını gösterdi. O görüntüler ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - GİRESUN

Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mustafa Destici
Magazin Şafak Sezer Seren Serengil
Spor Alex Teixeira Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Hava Durumu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:42:46. #1.11#