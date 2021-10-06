Denizlili hayırsever, vefat eden eşinin ambulans bağışı arzusunu yerine getirdi - Haberler
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Denizlili hayırsever, vefat eden eşinin ambulans bağışı arzusunu yerine getirdi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizlili hayırsever, vefat eden eşinin ambulans bağışı arzusunu yerine getirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe, 7 ay önce vefat eden eşinin arzusu olan ambulans bağışını gerçekleştirdi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe, 7 ay önce vefat eden eşinin arzusu olan ambulans bağışını gerçekleştirdi.

Almanya'da işçi olarak çalışırken emekli olup Denizli'ye yerleşen 85 yaşındaki Hasan Hüseyin Gökçe, satın aldığı ambulansı, İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladı.

Ambulansın hizmete alınması nedeniyle Denizli Valiliği binası önünde tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de katıldı.

Törenin ardından Gökçe, bağışladığı ambulansla eşinin Bozkurt ilçesi Baklankuyucak Mahallesi'ndeki mezarına ziyarete gitti. Gökçe, mezara çiçek bırakıp dua etti.

Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Lütfiye Gökçe'nin, her zaman ambulans bağışı yapmayı istediğini ancak bunu eşi hayattayken gerçekleştiremediklerini belirtti.

Eşinin bu isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Gökçe, "Çok şükür onun vasiyetini yerine getirdim. O ambulansla eşimin mezarına gidip dua ettik. İnşallah hayırlı işlerde kullanacaklar." dedi.

Denizlili hayırsever, vefat eden eşinin ambulans bağışı arzusunu yerine getirdi

Denizlili hayırsever, vefat eden eşinin ambulans bağışı arzusunu yerine getirdi

Denizlili hayırsever, vefat eden eşinin ambulans bağışı arzusunu yerine getirdi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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