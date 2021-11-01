Denizli Kadın Platformu, Şebnem Şirin'in katil zanlısı için en ağır cezayı istiyor

DENİZLİ (AA) - Denizli Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldüren katil zanlısının en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Odabaşıoğlu, Makine Mühendisleri Odasında düzenlediği basın toplantısında, kentte işlenen kadın cinayetlerinin peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Öldürülen her kadının hikayesinin farklı olduğunu vurgulayan Odabaşıoğlu, "Birçoğu, sırf 'hayır' dediği, boşandığı, ayrıldığı veya birlikte olmak istemedikleri için katledildiler. Şebnem kardeşimiz de 27 Ekim'de vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında zararsız bir insan; cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan 6 ayrı kaydı olan bir kişi tarafından katledildi. Bir bireyin yaşam hakkını alan bu katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer ise yeğenini kaybettiği için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Tarifsiz bir acı yaşadıklarını anlatan Gezer, "Yeter artık, sözün bittiği yerdeyiz. İnanın söyleyecek bir şey yok. Yeğenim bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Şebnem, hayat ve sevgi doluydu. Annesinin canı ciğeriydi. Abisinin yoldaşı. Annesi söylüyor 'sokak hayvanların üzerini örteceğim diye evde pelüş battaniye bırakmadı' diyor. Her sabah sokak hayvanlarını beslerdi. Böyle sevgi dolu bir kızdı." diye konuştu.

Olay

Denizli'de 27 Ekim'de, apartta yaşayan Şebnem Şirin'in evinden bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, durumu polise bildirmiş, sağlık ekipleri genç kızı ikametin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulmuştu.

Cinayet zanlısı Furkan Z, tutuklanmış, ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf etmişti.