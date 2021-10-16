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Denizli'de hortum hırsızları suçüstü yakalandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de hortum hırsızları suçüstü yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde damla sulama sistemi hortumlarını çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde damla sulama sistemi hortumlarını çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kızılcasöğüt mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri, biri kadın üç kişinin hortumları at arabasına yüklediğini gördü.

Olaya müdahale eden jandarma ekipleri S.A. (48), Ü.A. (21) ve Ş.A'yı (16) suç üstü yaparak gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hortumlar tarla sahibine teslim edildi.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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