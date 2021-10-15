Deniz Baysal Yurtcu'nun 'Teşkilat'taki dövüş sahneleri çok konuşulacak

Onlarla bir hafta boyunca yoğun bir tempoda çalıştık. Sahnede karşılaştığım kişi eski bir kafes dövüşçüsü. Sahne için hazırlanırken bana çok yardımcı oldu ve ortaya güzel bir aksiyon sahnesi çıktı" sözleriyle anlattı.

'Teşkilat'ın yeni bölümünde, Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle Serdar'ın kayıp olduğu dönemin sırrını çözmek için gizlice çalışmaya başlayacak. Zehra araştırması sayesinde yakaladığı bir ipucunun peşindeyken büyük bir tehlikenin ortasında kalacak.

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