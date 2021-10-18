Deneme Erişimi: DMags Dergi Platformu

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

DMags Dergi Platformu 30 Kasım 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

dMags Dergi platformunda Atlas, National Geographic, Popular Science, Capital, Ekonomist, Forbes, Chip, Harper's Bazaar, HomeArt, Science + Nature, Vogue Türkiye, Psychologies gibi ilgi gören birçok dergi yer almaktadır.

Lütfen Trial Database Feedback Form'u doldurup kaynağın değerlendirilmesine katkıda bulunun. Öğrenci girişi için lütfen burayı tıklayın. İdari ve akademik personel girişi için lütfen burayı tıklayın.

Saygılarımızla,

Kütüphane

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