DEMRE'DE CUMHURİYET COŞKUSU

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları kapsamında yapılan fener alayında Demreliler, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılanlar dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. İzmir Marşı, Onuncu Yıl Marşı ve Gençlik Marşı eşliğinde gerçekleştirilen fener alayı yaklaşık 3 kilometre sürdü. Yürüyüşe katılanlar Cumhuriyet Meydanı'ndan Noel Baba Meydanı'na geldi. Fener alayına katılanların arkasında off-road araçları da yer aldı.

Kutlamalar kapsamında Noel Baba Meydanı'nda ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. Konser alanında yaklaşık 7 bin kişi Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Ferhat Göçer, konserde 25 şarkı seslendirdi ve izleyicilerle marşlar söyledi. Konser sonunda Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve eşi Funda Kocakaya, Ferhat Göçer'e çiçek ve plaket verdi.