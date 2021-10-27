Demokratlar Anlaşmaya Yakın Gibi

Başkan Joe Biden'ın hafta sonu Batı Virginia Senatörü Joe Manchin ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'la bir araya gelmesinin ardından sosyal altyapı paketi konusunda Demokratlar uzlaşmaya daha yakın görünüyor

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