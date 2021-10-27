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Demokratlar Anlaşmaya Yakın Gibi

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Başkan Joe Biden'ın hafta sonu Batı Virginia Senatörü Joe Manchin ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'la bir araya gelmesinin ardından sosyal altyapı paketi konusunda Demokratlar uzlaşmaya daha yakın görünüyor.

Başkan Joe Biden'ın hafta sonu Batı Virginia Senatörü Joe Manchin ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'la bir araya gelmesinin ardından sosyal altyapı paketi konusunda Demokratlar uzlaşmaya daha yakın görünüyor

Demokratlar Anlaşmaya Yakın Gibi
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