Dedeye son bakış! Özdemir Bayraktar'ın cenazesine damga vuran kare

72 yaşında hayatını kaybeden BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, bugün Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Onun adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayraktar için bir konuşma gerçekleştirdi.

"HEPİMİZİN REHBERİYDİ"

Daha sonra söz alan Selçuk Bayraktar ise "Kıymetli kardeşlerimiz, büyüklerimiz hepinizden Allah razı olsun. O bizim babamızdı, bir taraftan arkadaşımızdı. Aynı zamanda ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı. 20 yıl önce insansız hava araçları için yola çıktığımızda, 'Yapamazsınız' dedikleri dönemde bildiği hak yolda dimdik giderek herkesin inadına giderek 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi dünyada bu alanda lider konumuna getirdi. Dürüstlükten, namustan hiç taviz vermedi." dedi.

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar da cenazede duygu dolu anlar yaşadı. Haluk Bayraktar'ın oğlu da dedesinin tabutu başından ayrılmadı. Cenazeye damga vuran kare, görenleri duygulandırdı.

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