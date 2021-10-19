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Dedeye son bakış! Özdemir Bayraktar'ın cenazesine damga vuran kare

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Dün hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda siyasi ismin katıldığı cenazeye Haluk Bayraktar'ın küçük oğlunun, dedesinin tabutu başındaki karesi damga vurdu.

72 yaşında hayatını kaybeden BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, bugün Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Onun adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayraktar için bir konuşma gerçekleştirdi.

"HEPİMİZİN REHBERİYDİ"

Daha sonra söz alan Selçuk Bayraktar ise "Kıymetli kardeşlerimiz, büyüklerimiz hepinizden Allah razı olsun. O bizim babamızdı, bir taraftan arkadaşımızdı. Aynı zamanda ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı. 20 yıl önce insansız hava araçları için yola çıktığımızda, 'Yapamazsınız' dedikleri dönemde bildiği hak yolda dimdik giderek herkesin inadına giderek 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi dünyada bu alanda lider konumuna getirdi. Dürüstlükten, namustan hiç taviz vermedi." dedi.

Dedeye son bakış! Özdemir Bayraktar'ın cenazesine damga vuran kare

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar da cenazede duygu dolu anlar yaşadı. Haluk Bayraktar'ın oğlu da dedesinin tabutu başından ayrılmadı. Cenazeye damga vuran kare, görenleri duygulandırdı.

Dedeye son bakış! Özdemir Bayraktar'ın cenazesine damga vuran kare
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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