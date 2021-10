Dead by Daylight'ta Cadılar Bayramı'na özel For Honor etkinliği geldi

Behavior Interactive ile çok özel bir ortaklık içinde, The Trapper'ın kölelerin yerine katılacağı için daha kötü şöhretli katillerinden biriyle oynama şansı elde edersiniz ve sadece kozmetik olarak değil For Honor oyunundan özelliklerle birlikte Dead by Daylight'a eklendi.

For Honor Dead by Daylight etkinliği 21 Ekim'den 11 Kasım'a kadar sürecek bir etkinlik paylaştı. Ubisoft'un paylaştığı bir görselde etkinliğin adı "Sisin Kurtulanları" olarak adlandırılacak.Bu sınırlı süreli etkinlik sırasında oyuncular Dead by Daylight'ın evrenini temel alan "Survivors" oyun modunu ürkütücü bir ortamda oynayabilecekler.

Bu oyun modu, minyonların güçlü bir yapay zeka olan Trapper ile değiştirildiği ve kahramanları avlamak için haritada dolaşılan 4v4 PvP oyun modudur.

Bu etkinlik sırasında oyuncular ücretsiz etkinlik kartı ile oynayabilecek ve yeni bir savaş kıyafeti, bir efekt ve bir süs gibi çok sayıda ödüle erişebilecekler. Ücretsiz etkinlik kartı ödüllerinin yanı sıra, oyuncular sınırlı süreli Dead by daylight temalı infazlara, ünlü kıyafetlere ve özem bir imza harekete de erişecekler.

Ayrıca, Amazon Prime ödüllerinde bonus paketleri oyunculara yedi günlük şampiyon statüsü, iki çöpçü sandığı ve üç savaş geçidi seviyesi sunar. Bu hediye 29 Kasım'da sona erecek.

FOR HONOR X DEAD BY DAYLIGHT CADILAR BAYRAMI ETKİNLİĞİ

