Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti (2)

KAYSERİ (DHA) - 'BİZ UNUTANLARDAN DEĞİLİZ'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Söylediğimiz her şeye hakaretle cevap veren Devlet Bahçeli'ye diyorum ki; bizim mayamız ata yurtta, Kaşgar'da karıldı. Biz Mevlana çocuğuyuz. Ankara'da oturup, Diyarbakır'a dönerek milliyetçilik taslayanlar Kaşgar'ı, Kaşgarlı Mahmut'u unuttular. Bizimle sizin aranızdaki fark bu. Biz unutanlardan değiliz" dedi.

Program sonundan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde Tayland ziyaretinde gördüğü ve Türkiye'ye getirdiği Uygur Türkü ailenin Sare ve Ahmet adını verdiği çocukları ile bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.