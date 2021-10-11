DAMWON Kia, SUNMI eşliğindeki Dünya Şampiyonası tema şarkısını duyurdu! - Haberler
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DAMWON Kia, SUNMI eşliğindeki Dünya Şampiyonası tema şarkısını duyurdu!

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DAMWON Kia, SUNMI eşliğindeki Dünya Şampiyonası tema şarkısını duyurdu!

DWGKIA, official_sunmi_ ortaklığı olan "Go or Stop?" çıktı!

Geçtiğimiz yılın şampiyonu DAMWON Kia, SUNMI eşliğindeki tema şarkısı "Go or Stop?"ı duyurdu. Ana sponsorları olan Kia'nın desteği ile şarkı, müzik platformlarında ve Youtube'da yerini aldı!

Takipçilerin bildiği üzere SUNMI hali hazırda DWG'yi desteklediği bilinen bir şarkıcı. "Go or Stop" da SUNMI'nin DWG oyuncularının zafere doğru ilerleme isteklerini ve istikrarlarını gözeterek yazılmış bir şarkı olarak önümüze çıkıyor. Go or Stop, takımın yerel mücadelelerinde sahneye çıkma şarkısı olarak kullanılacak.

Takım yetkililerinden bir kişinin şarkı hakkında yaptığı yorum ise şu şekilde:

"DWG Kia'nın kendi tema şarkısını yapmasından çok mutluyum. Oyunculara ve taraftarlara büyük destek olacağını düşünüyorum. SUNMI'nin DWG Kia'yı destekleme konusundaki coşkusunu çok net hissettik."

Geçtiğimiz yılın şampiyonu DWG Kia bugün saat 14: 00'da açılış karşılaşmasında FunPlus Phoenix karşısına çıkacak!

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Haber: DAMWON Kia, SUNMI eşliğindeki Dünya Şampiyonası tema şarkısını duyurdu! - Haberler
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