Damadını öldüren kayınpeder: Kavga sırasında bıçağa çarptı - Haberler
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Damadını öldüren kayınpeder: Kavga sırasında bıçağa çarptı

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
Damadını öldüren kayınpeder: Kavga sırasında bıçağa çarptı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Duygu K.'nın (17) babası Ünal K. (54) tarafından bıçaklanan Sercan Kor (24), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Duygu K.'nın (17) babası Ünal K. (54) tarafından bıçaklanan Sercan Kor (24), hayatını kaybetti. İfadesinde, Kor'un Kavga sırasında elindeki bıçağa çarparak öldüğünü iddia eden Ünal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi 4915 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sercan Kor, dini nikahla birlikte yaşadığı hamile Duygu K.'nın babası Ünal K. ve kardeşi Savaş K. (16) ile sokakta karşılaşınca tartıştı. Çıkan kavgada Ünal K., yanındaki bıçakla Sercan Kor'u göğsünden yaraladı. Kor, kanlar içerisinde yere yığılırken, baba ile oğul olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, Kor'u özel hastaneye kaldırdı. Kor, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan baba ile oğul suçlamaları kabul etmedi. Ünal K. ifadesinde, Kor'un kavga sırasında elindeki bıçağa çarparak öldüğünü öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal K. tutuklandı, oğlu Savaş K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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