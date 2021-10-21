DAĞ KEÇİLERİNİN DİK KAYALIKLARDAKİ TIRMANIŞLARI KAMERADA - Haberler
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DAĞ KEÇİLERİNİN DİK KAYALIKLARDAKİ TIRMANIŞLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de Deriner Barajı'nın kenarındaki kayalık arazideki yabani dağ keçileri görüntülendi.

ARTVİN (DHA) - ARTVİN'de Deriner Barajı'nın kenarındaki kayalık arazideki yabani dağ keçileri görüntülendi.

Artvin kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Deriner Barajı alanında kayalık yamaçlarında yaban dağ keçileri görüldü. Sürü halinde dik yamaçlarda yiyecek arayan keçilerin, kayalıklara tırmanışları ve vadiye inişleri kameraya yansıdı.

DAĞ KEÇİLERİNİN DİK KAYALIKLARDAKİ TIRMANIŞLARI KAMERADA

DAĞ KEÇİLERİNİN DİK KAYALIKLARDAKİ TIRMANIŞLARI KAMERADA

DAĞ KEÇİLERİNİN DİK KAYALIKLARDAKİ TIRMANIŞLARI KAMERADA

DAĞ KEÇİLERİNİN DİK KAYALIKLARDAKİ TIRMANIŞLARI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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