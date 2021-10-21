Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3'ün Yeni Nesil Versiyonları Ertelendi

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3'ün yeni nesil versiyonları için erteleme kararı aldı.

Bu yıl sonuna doğru çıkması planlanan Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3'ün PlayStation 5 ve Xbox Series X|S versiyonları 2022'ye ertelendi. Yeni çıkış tarihi aralıkları ise Cyberpunk 2077 için 2022'nin ilk çeyreği, The Witcher 3: Wild Hunt içinse ikici çeyrek olarak belirtildi. Geliştirici stüdyo erteleme için "Fazladan bekletme için özür dileriz ancak bunu [oyunu] doğru şekilde yapmak istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

CD Projekt Red geçen ay yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmede, Cyberpunk 2077'nin yeni nesil versiyonunun ertelenebileceğinin sinyalini vermişti. The Witcher 3'ün ertelenmesi ise sürpriz oldu, zira oyun birkaç gün Avrupa derecelendirme kurumu PEGI tarafından listelenmişti. Bu, oyunun planlanan çıkış yılı olan 2021 içerisinde piyasaya sürüleceği ihtimalini ortaya çıkarmıştı.

God of War PC'ye Geliyor! Çıkış Tarihi 2022

Cyberpunk 2077'nin yeni nesil versiyonunu CD Projek Red'in kendisi hazırlıyor fakat The Witcher 3'ü dışarıdan bir firma olan Saber Interactive geliştiriyor.

Cyberpunk 2077, 2020'nin Aralık ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkmıştı. Oyunun yeni nesil versiyonları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerinin 2021 yılında hazır olacağı söylenmişti fakat Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı nedeniyle CD Projekt Red'in geliştirme takvimi sekteye uğramıştı. Hatta Cyberpunk 2077'nin ilk DLC içeriği birçok ertelemenin ardından Ağustos ayında nihayet yayınlamıştı. Aynı şekilde oyunun en büyük hata düzeltmelerini içeren güncellemesi de yine aynı ay yayınlamıştı.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri