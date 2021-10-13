Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cüneyt Özdemir hayatı ve biyografisi!

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CÜNEYT ÖZDEMİR KİMDİR?

Cüneyt Özdemir 8 Şubat 1970; Ankara doğumlu, Türk gazeteci, sunucu, yazar ve YouTuber'dır.

8 Şubat 1970'te, Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Yükseliş Koleji'nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldu.

1990'dan itibaren basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1992'de muhabir olarak çalışmaya başladığı Mehmet Ali Birand'ın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı, 32. Gün haber programında 8 yıl zarfında genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu. 1993'te British Council bursu ile Londra'da kaldı. ATV ana haber bülteni içinde "Cüneyt'in Büyüteci" başlıklı bölümü hazırladı. Bir yıl süreyle Siyaset Meydanı programının yönetmenliğini yaptı.

1996'dan itibaren uluslararası savaş bölgelerinden muhabirlik yaptı. Lübnan-İsrail sınırından, Kuzey Irak'tan ve Afganistan'dan haberler ve programlar hazırladı.

1999'da CNN Türk'ü kuran kadronun içerisinde yer aldı. 2003'te Irak işgalini muhabir olarak izledi.

2000 yılından beri, bir dönem Soner Yalçın ile birlikte sunduğu "5N1K" başlıklı haber programını hazırlayıp sunmaktadır. Günlük yayınlanan "5N 1K" başlıklı haber programı, birçok ödüle layık görüldü. 3 kez Altın Kelebek, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Mahmut Dikerdem Ödülü, iki kez Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından "Oradaydım" "En iyi belgesel Tv oscarı" ve "5N 1K" da "CNN Türk TV Oscar"ı ödülünü aldı.

3 Kasım 2014 tarihinden itibaren Kanal D ana haber bülteninin sunuculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi ve 7 Ağustos 2015'te görevinden ayrıldı. Aynı yıl "Sezen'li Yıllar" adlı konser serisinin yönetmenliğini de yaptı.

2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Bir Millet Direniyor" ve New York izlenimlerini yazdığı "Suskunluk Dağının Zirvesinde" kitaplarını yayınladı. CNN Türk kanalının New York temsilciliğini üstlendi ve New York'ta kaldı.

2017 yılında Rıza Sarraf davasını başladığı ilk günden son güne kadar mahkeme salonunda takip etti ve duruşmalar ardından yaptığı canlı yayınlar ve hazırladığı özel dosyalarla olayı haber leştirdi. Özdemir, New York'ta takip ettiği Rıza Sarraf davası ile Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin "en iyi TV haber programcısı" ödülünü kazandı.

2018 yılında "Günebakan: Yaz güneşinde kurutulmuş kelimeler" adında deneme kitabını yayınladı.

2019 yılının başında Venezuela'daki iç karışıklığı ve darbe girişimini takip etmek için Karakas'a gitti ve Nicolas Maduro ile bir mülâkata imza attı.[7] Özdemir bu röportajıyla Nicolas Maduro'nun darbe girişiminden sonra görüştüğü ilk muhabir oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında dünya gündemini yorumladığı yayınlar yapmaya devam ediyor.

Özdemir, 2011 yılında Zeynep İnanoğlu ile evlendi. Bir çocuk babasıdır. ABD'de önce New York sonrasında San Francisco'da yaşadı. Günümüzde İstanbul'da yaşamaktadır.

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